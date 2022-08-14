Галтье рассказал о возможных перестановках в составе «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что работа клуба на трансферном рынке ещё не завершена.

«У нас есть игроки, которые уйдут до закрытия трансферного окна, а кто-то может прийти. Руководство хотело освежить состав. Мы планируем подписать ещё нескольких футболистов, которые входят в список наших интересов, но я не знаю, удастся ли это устроить», – приводит слова рулевого «Пари Сен-Жермен» издание Footmercato.

Этим летом ряды парижского гранда пополнили Витинья, Ренату Саншеш, Норди Мукиэле и Уго Экитике. Арно Калимуэндо, Альфонс Ареола и Марцин Булка были проданы в другие клубы, а Хави Симонс и Анхель ди Мария ушли свободными агентами.