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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал о возможных перестановках в составе «ПСЖ»

14 Августа 2022 • 02:30 Комментировать
ПСЖ
5:2
Монпелье
окончен

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что работа клуба на трансферном рынке ещё не завершена.

«У нас есть игроки, которые уйдут до закрытия трансферного окна, а кто-то может прийти. Руководство хотело освежить состав. Мы планируем подписать ещё нескольких футболистов, которые входят в список наших интересов, но я не знаю, удастся ли это устроить», – приводит слова рулевого «Пари Сен-Жермен» издание Footmercato.

Этим летом ряды парижского гранда пополнили Витинья, Ренату Саншеш, Норди Мукиэле и Уго Экитике. Арно Калимуэндо, Альфонс Ареола и Марцин Булка были проданы в другие клубы, а Хави Симонс и Анхель ди Мария ушли свободными агентами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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