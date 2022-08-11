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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший вратарь «ПСЖ» подписал контракт с «Наполи» официально

11 Августа 2022 • 13:26 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1.10 10.50 22.00
13.08 22:00

Бывший вратарь «ПСЖ» Сальваторе Сиригу подписал контракт с «Наполи», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Голкипер заключил с неаполитанцами однолетнее соглашение с опцией продления ещё на год.

Минувший сезоне 35-летний Сиригу провёл в составе «Дженоа», пропустив 59 голов и 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности в 36 проведённых матчах.

Наибольшую известность итальянский вратарь обрёл, благодаря своим выступлениям за «ПСЖ». Цвета французского клуба Сиригу защищал в период с 2011 по 2017 год, четырежды выиграв вместе с командой чемпионат Франции и дважды став обладателем Кубка страны.

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