Галтье не отрицает уход Наваса

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не стал отрицать, что голкипер Кейлор Навас покинет команду этим летом. Напомним, что костариканец находится в шаге от перехода в «Наполи», тогда как в обратном направлении должен последовать хавбек Фабиан Руис.

«Навас – настоящий боец, к которому мы должны проявить уважение. Нет, он не согласен быть вторым номером, к счастью. Может ли он уйти? Вполне возможно. Я знаю, что у него есть варианты. Несмотря на всё это, Кейлор ведёт себя как настоящий профессионал», – заявил Галтье на пресс-конференции.

Напомним, что Навас оказался в «ПСЖ» летом 2019 года, когда перешёл в команду из мадридского «Реала».