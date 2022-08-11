Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Галтье не отрицает уход Наваса

11 Августа 2022 • 14:25 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1.10 10.50 22.00
13.08 22:00
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не стал отрицать, что голкипер Кейлор Навас покинет команду этим летом. Напомним, что костариканец находится в шаге от перехода в «Наполи», тогда как в обратном направлении должен последовать хавбек Фабиан Руис.

«Навас – настоящий боец, к которому мы должны проявить уважение. Нет, он не согласен быть вторым номером, к счастью. Может ли он уйти? Вполне возможно. Я знаю, что у него есть варианты. Несмотря на всё это, Кейлор ведёт себя как настоящий профессионал», – заявил Галтье на пресс-конференции.

Напомним, что Навас оказался в «ПСЖ» летом 2019 года, когда перешёл в команду из мадридского «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Кристоф Галтье Кейлор Навас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МОНПЕЛЬЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» озвучил цену на Милинковича-Савича, игрок интересен топ-клубу АПЛ
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» включилась в борьбу за защитника «Челси»
15:12 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов приобрести Малиновского
15:11 · Италия. Серия А
Капелло оценил переход Миранчука в «Торино»
14:46 · Италия. Серия А
Названа зарплата Миранчука в «Торино»
14:31 · Италия. Серия А
​Шомуродов отказался от предложения клуба из Турции – известна причина эксклюзив
14:25 · Италия. Серия А
Галтье не отрицает уход Наваса
14:13 · Италия. Серия А
Мостовой: У Миранчука и Влашича есть хороший шанс проявить себя в «Торино»
14:06 · Италия. Серия А
Жиру может пропустить матч с «Удинезе»
14:02 · Англия. Премьер-лига
​Названа причина вероятного отказа Рабио «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отказался от услуг Зиеша
13:26 · Италия. Серия А
Бывший вратарь «ПСЖ» подписал контракт с «Наполи» официально
12:51 · Италия. Серия А
Бенитес: «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу»
12:11 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо – об уходе Инсинье и Мертенса: «У нас есть и другие достойные игроки»
12:05 · Германия. Бундеслига
Костич прибыл в Турин для прохождения медосмотра в «Ювентусе»
Все новости
Рекомендуем