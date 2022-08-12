На услуги Икарди претендуют «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский форвард Мауро Икарди покинет «ПСЖ», клуб уже уведомил его о том, что не нуждается в его услугах. При этом у Икарди есть контракт сроком до лета 2024 года, но остаться в «ПСЖ» на этот срок означает сесть на два года на скамейку запасных.

Поэтому супруга и по совместительству агент футболиста Ванда Нара уже начала переговоры с возможными работодателями Икарди. Как сообщает TYC Sports, это, прежде всего, турецкий «Галатасарай» и английский «Манчестер Юнайтед».

Финансовые условия возможных сделок не сообщаются, но известно, что стоимость Икарди согласно порталу Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.