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Чемпионат Франции. Лига 1

На услуги Икарди претендуют «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед»

12 Августа 2022 • 02:59 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1.10 10.50 22.00
13.08 22:00

Аргентинский форвард Мауро Икарди покинет «ПСЖ», клуб уже уведомил его о том, что не нуждается в его услугах. При этом у Икарди есть контракт сроком до лета 2024 года, но остаться в «ПСЖ» на этот срок означает сесть на два года на скамейку запасных.

Поэтому супруга и по совместительству агент футболиста Ванда Нара уже начала переговоры с возможными работодателями Икарди. Как сообщает TYC Sports, это, прежде всего, турецкий «Галатасарай» и английский «Манчестер Юнайтед».

Финансовые условия возможных сделок не сообщаются, но известно, что стоимость Икарди согласно порталу Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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