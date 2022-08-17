Лебёф назвал позором поведение Мбаппе

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф прокомментировал поведение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе после незабитого пенальти «Монпелье». Футболист позже пытался отобрать мяч у Неймара для пробития еще одного одиннадцатиметрового, но бразилец не стал отдавать ему мяч.

Лебёф сказал ESPN, что поступок Мбаппе является позорным, он пример для молодежи, он не должен делать такие вещи, не понятно, кем игрок себя возомнил, ему нужно было заткнуться и бежать, капитан команды Маркиньос должен был ему это сказать.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в одном матче чемпионата Франции, в котором отметился одним забитым мячом.