«Ювентус» согласовал условия личного контракта с Паредесом

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес договорился с «Ювентусом» об условиях трудового договора.

По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, теперь игрок ждет, когда клубы решат все детали сделки между собой. Сообщается, что «ПСЖ» хочет получить за Паредеса 20-25 миллионов евро, а туринский клуб готов предложить лишь 15 млн.

Напомним, 28-летний аргентинец перебрался во французский клуб из «Зенита» в 2019 году за 40 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом истекает в 2024 году.