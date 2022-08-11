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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» согласовал условия личного контракта с Паредесом

11 Августа 2022 • 19:16 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1.10 10.50 22.00
13.08 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес договорился с «Ювентусом» об условиях трудового договора.

По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, теперь игрок ждет, когда клубы решат все детали сделки между собой. Сообщается, что «ПСЖ» хочет получить за Паредеса 20-25 миллионов евро, а туринский клуб готов предложить лишь 15 млн.

Напомним, 28-летний аргентинец перебрался во французский клуб из «Зенита» в 2019 году за 40 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом истекает в 2024 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Фабрицио Романо Трансферы футбола - лето 2022
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