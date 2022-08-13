Мбаппе назвал лучших игроков из тех, кто не выигрывал «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, кто был обязан получить престижную индивидуальную награду, но так её и не удостоился.

Вручение «Золотого мяча» пройдёт через два месяца, и Мбаппе попал в число претендентов, а его одноклубники Лионель Месси и Неймар – нет.

По этому поводу француз рассказал, какие игроки наиболее незаслуженно остались без награды в своё время, выделив двух легенд «Барселоны»: «Думаю, из всех футболистов, никогда не выигрывавших «Золотой мяч», Хави Эрнандес и Андрес Иньеста заслужили его больше всего», – ответил лидер «ПСЖ».

Килиан Мбаппе отметился 39 голами и 26 результативными передачами в 46 матчах сезона 2021/22.