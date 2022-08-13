Мбаппе отличился первым голом в новом сезоне

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счёт забитым мячам в новой кампании.

23-летний футболист пропустил предыдущие встречи из-за травмы, а сегодня впервые вышел на поле в стартовом составе. Не заставил себя ждать и первый гол звёздного француза в сезоне 2022/23: Мбаппе отличился на 69-й минуте поединка Лиги 1 против «Монпелье», установив на табло счёт 4:1 в пользу парижан. Килиан мог забить и раньше, но не сумел реализовать пенальти в первом тайме.

В прошлом сезоне Мбаппе стал автором 39 забитых мячей и 26 голевых передач, проведя 46 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. Суммарно на счету нападающего уже 172 гола в составе парижского гранда.