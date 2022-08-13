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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе отличился первым голом в новом сезоне

13 Августа 2022 • 23:42 Комментировать
ПСЖ
5:2
Монпелье
окончен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счёт забитым мячам в новой кампании.

23-летний футболист пропустил предыдущие встречи из-за травмы, а сегодня впервые вышел на поле в стартовом составе. Не заставил себя ждать и первый гол звёздного француза в сезоне 2022/23: Мбаппе отличился на 69-й минуте поединка Лиги 1 против «Монпелье», установив на табло счёт 4:1 в пользу парижан. Килиан мог забить и раньше, но не сумел реализовать пенальти в первом тайме.

В прошлом сезоне Мбаппе стал автором 39 забитых мячей и 26 голевых передач, проведя 46 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. Суммарно на счету нападающего уже 172 гола в составе парижского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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окончен Монако 1:1 Ренн 2.05 3.60 3.50
окончен ПСЖ 5:2 Монпелье 1.10 11.00 23.00
14.08  16:00 Осер ... Анже 2.30 3.20 3.40
14.08  16:00 Аяччо ... Ланс 3.00 3.25 2.50
14.08  16:00 Труа ... Тулуза 2.28 3.35 3.30
14.08  16:00 Реймс ... Клермон 2.23 3.35 3.40
14.08  18:05 Ницца ... Страсбург 1.91 3.50 4.30
14.08  21:45 Брест ... Марсель 3.75 3.50 2.04
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11:01 · Испания. Ла Лига
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10:46 · Германия. Бундеслига
Мбаппе: «Топ-3 игрока прошлого сезона? Я, Бензема и Мане» 3
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