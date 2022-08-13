Месси, Неймар и Мбаппе - в стартовом составе «ПСЖ» на игру с «Монпелье»

В первом туре начавшегося чемпионата французской Лиги 1 «ПСЖ» одержал самую крупную свою победу в истории стартовых матчей сезона, забив пять безответных мячей в ворота «Клермона». Теперь команде Кристофа Галтье надо подтвердить взятый темп в игре второго тура против «Монпелье». Накануне встречи наставник клуба объявил стартовый состав своей дружины.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Рамос, Кимпембе, Мендеш, Хакими, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Мбаппе.

Следить за событиями матча второго тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.