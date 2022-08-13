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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси, Неймар и Мбаппе - в стартовом составе «ПСЖ» на игру с «Монпелье»

13 Августа 2022 • 21:18 Комментировать
ПСЖ
0:0
Монпелье
1.10 11.00 23.00
1-й тайм

В первом туре начавшегося чемпионата французской Лиги 1 «ПСЖ» одержал самую крупную свою победу в истории стартовых матчей сезона, забив пять безответных мячей в ворота «Клермона». Теперь команде Кристофа Галтье надо подтвердить взятый темп в игре второго тура против «Монпелье». Накануне встречи наставник клуба объявил стартовый состав своей дружины.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Рамос, Кимпембе, Мендеш, Хакими, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Мбаппе.

Следить за событиями матча второго тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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ПСЖ
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ПСЖ МОНПЕЛЬЕ
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окончен Монако 1:1 Ренн 2.05 3.60 3.50
Идет 39 минута ПСЖ 0:0 Монпелье 1.13 9.40 22.00
14.08  16:00 Осер ... Анже 2.30 3.20 3.40
14.08  16:00 Аяччо ... Ланс 3.00 3.25 2.50
14.08  16:00 Труа ... Тулуза 2.28 3.35 3.30
14.08  16:00 Реймс ... Клермон 2.23 3.35 3.40
14.08  18:05 Ницца ... Страсбург 1.91 3.50 4.30
14.08  21:45 Брест ... Марсель 3.75 3.50 2.04
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Сегодня, 13 Августа
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