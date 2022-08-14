Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» хотят поскорее продлить контракт Месси

14 Августа 2022 • 04:19 Комментировать
ПСЖ
5:2
Монпелье
окончен

В «ПСЖ» не рассматривают варианты с уходом аргентинского нападающего Лионеля Месси, несмотря на то, что в прессе регулярно появляются самые разные сценарии его будущего трудоустройства, большинство из которых связаны с клубом, в котором, похоже, осталась душа Лео - «Барселоной».

Приход нового тренера Кристофа Галтье порадовал Лионеля - он чувствует себя на поле куда комфортнее, и теперь, как сообщает издание L'Equipe, в «ПСЖ» надеются сохранить услуги аргентинца на длительный срок. А для этого надо продлить контракт - и в руководстве клуба уже инициировали соответствующие процессы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ПСЖ 5:2 Монпелье 1.10 11.00 23.00
14.08  16:00 Осер ... Анже 2.30 3.20 3.40
14.08  16:00 Аяччо ... Ланс 3.00 3.25 2.50
14.08  16:00 Труа ... Тулуза 2.28 3.35 3.30
14.08  16:00 Реймс ... Клермон 2.23 3.35 3.40
14.08  18:05 Ницца ... Страсбург 1.91 3.50 4.30
14.08  21:45 Брест ... Марсель 3.75 3.50 2.04
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
04:31 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - первая с 1961 года команда, которая забила по пять мячей в двух стартовых матчах чемпионата
04:19 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» хотят поскорее продлить контракт Месси
03:26 · Франция. Лига 1
Мбаппе обозначил своих фаворитов в гонке за «Золотым мячом»
02:30 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал о возможных перестановках в составе «ПСЖ»
02:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» повторил достижение, установленное более 60 лет назад
01:15 · Франция. Лига 1
Галтье: «Мбаппе ещё не набрал форму» 1
00:55 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» подтвердили возможный уход Кейлора Наваса
13 Августа
23:54 · Франция. Лига 1
Голы Неймара, Мбаппе и Саншеша принесли «ПСЖ» ещё одну крупную победу
23:42 · Франция. Лига 1
Мбаппе отличился первым голом в новом сезоне
23:20 · Франция. Лига 1
Неймар – лидер Лиги 1 по голам с пенальти с момента своего прихода в «ПСЖ»
21:59 · Италия. Серия А
В «Монце» сообщили, будут ли подписывать Икарди
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2
21:18 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар и Мбаппе - в стартовом составе «ПСЖ» на игру с «Монпелье»
21:02 · Испания. Ла Лига
Мбаппе назвал лучших игроков из тех, кто не выигрывал «Золотой мяч»
20:03 · Франция. Лига 1
«Монако» вырвал ничью в матче с «Ренном», играя в меньшинстве 75 минут
Все новости
Рекомендуем