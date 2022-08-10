Икарди исключён из состава «ПСЖ», интерес к игроку проявляет итальянский клуб

Мауро Икарди всё ближе к уходу из «Пари Сен-Жермен».

Недавно аргентинец был исключён из состава команды, попав в список «ненужных» игроков парижан, вынужденных тренироваться отдельно от общей группы, докладывает L'Equipe. Между «ПСЖ» и Икарди очень натянутые отношение, и клуб хотел бы поскорее избавиться от форварда.

По данным источника, итальянская «Монца» – один из немногих серьёзных претендентов на 29-летнего игрока. Скорее всего, боссы новичка Серии А предложат «ПСЖ» вариант с арендой Икарди, которая будет предусматривать возможность последующего выкупа.

Контракт Мауро Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.