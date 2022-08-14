«ПСЖ» - первая с 1961 года команда, которая забила по пять мячей в двух стартовых матчах чемпионата

«ПСЖ» прекрасно начал новый сезон, парижская команда сперва забила пять мячей «Клермону», а в субботу вечером повторила это с «Монпелье», правда, в этом случае парижане и пропустили парочку голов.

В истории французского чемпионата такого, чтобы команда начинала сезон с пяти или более голов в первых двух матчах, не было с сезона 1961\1962. Тогда этот сделал «Реймс» - лучший французский клуб той эпохи.

В, очередном, третьем туре чемпионата Франции «ПСЖ» предстоит достаточно серьезный экзамен - встреча с чемпионом 2021 года «Лиллем». Там пять мячей забить будет несколько проблематичнее.