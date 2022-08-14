Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» - первая с 1961 года команда, которая забила по пять мячей в двух стартовых матчах чемпионата

14 Августа 2022 • 04:31 Комментировать
ПСЖ
5:2
Монпелье
окончен

«ПСЖ» прекрасно начал новый сезон, парижская команда сперва забила пять мячей «Клермону», а в субботу вечером повторила это с «Монпелье», правда, в этом случае парижане и пропустили парочку голов.

В истории французского чемпионата такого, чтобы команда начинала сезон с пяти или более голов в первых двух матчах, не было с сезона 1961\1962. Тогда этот сделал «Реймс» - лучший французский клуб той эпохи.

В, очередном, третьем туре чемпионата Франции «ПСЖ» предстоит достаточно серьезный экзамен - встреча с чемпионом 2021 года «Лиллем». Там пять мячей забить будет несколько проблематичнее.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монпелье ПСЖ Реймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ПСЖ 5:2 Монпелье 1.10 11.00 23.00
14.08  16:00 Осер ... Анже 2.30 3.20 3.40
14.08  16:00 Аяччо ... Ланс 3.00 3.25 2.50
14.08  16:00 Труа ... Тулуза 2.28 3.35 3.30
14.08  16:00 Реймс ... Клермон 2.23 3.35 3.40
14.08  18:05 Ницца ... Страсбург 1.91 3.50 4.30
14.08  21:45 Брест ... Марсель 3.75 3.50 2.04
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
04:31 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - первая с 1961 года команда, которая забила по пять мячей в двух стартовых матчах чемпионата
04:19 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» хотят поскорее продлить контракт Месси
03:26 · Франция. Лига 1
Мбаппе обозначил своих фаворитов в гонке за «Золотым мячом»
02:30 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал о возможных перестановках в составе «ПСЖ»
02:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» повторил достижение, установленное более 60 лет назад
01:15 · Франция. Лига 1
Галтье: «Мбаппе ещё не набрал форму» 1
00:55 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» подтвердили возможный уход Кейлора Наваса
13 Августа
23:54 · Франция. Лига 1
Голы Неймара, Мбаппе и Саншеша принесли «ПСЖ» ещё одну крупную победу
23:42 · Франция. Лига 1
Мбаппе отличился первым голом в новом сезоне
23:20 · Франция. Лига 1
Неймар – лидер Лиги 1 по голам с пенальти с момента своего прихода в «ПСЖ»
21:59 · Италия. Серия А
В «Монце» сообщили, будут ли подписывать Икарди
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2
21:18 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар и Мбаппе - в стартовом составе «ПСЖ» на игру с «Монпелье»
21:02 · Испания. Ла Лига
Мбаппе назвал лучших игроков из тех, кто не выигрывал «Золотой мяч»
20:03 · Франция. Лига 1
«Монако» вырвал ничью в матче с «Ренном», играя в меньшинстве 75 минут
Все новости
Рекомендуем