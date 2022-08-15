Анри высказался в поддержку Мбаппе: «Это нормально для «ПСЖ»

Бывший французский футболист Тьерри Анри поддержал своего соотечественника, столкнувшегося с критикой после недавнего матча.

Мбаппе обвинили в разногласиях с товарищами по команде и излишнем эгоизме после его действий в поединке Лиги 1 против «Монпелье».

«Конечно, Мбаппе ещё предстоит выйти на привычный для себя уровень в этом сезоне, но ему не требуется никому ничего доказывать, – считает Анри, слова которого приводит Mirror. – Тренер должен найти способ разместить Месси, Неймара и Мбаппе вместе и сделать так, чтобы все трое были счастливы.

Конфликты и прочие подобные ситуации – нормальное явление для «ПСЖ». Команда выиграла 5:2, но все говорят о проступках Мбаппе. В прошлом году подобное случалось с Неймаром, и так будет всегда, ведь это «ПСЖ», – отметил знаменитый экс-форвард.