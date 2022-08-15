Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Анри высказался в поддержку Мбаппе: «Это нормально для «ПСЖ»

 
15 Августа 2022 • 19:15 Комментировать (1)
ПСЖ
5:2
Монпелье
окончен

Бывший французский футболист Тьерри Анри поддержал своего соотечественника, столкнувшегося с критикой после недавнего матча.

Мбаппе обвинили в разногласиях с товарищами по команде и излишнем эгоизме после его действий в поединке Лиги 1 против «Монпелье».

«Конечно, Мбаппе ещё предстоит выйти на привычный для себя уровень в этом сезоне, но ему не требуется никому ничего доказывать, – считает Анри, слова которого приводит Mirror. – Тренер должен найти способ разместить Месси, Неймара и Мбаппе вместе и сделать так, чтобы все трое были счастливы.

Конфликты и прочие подобные ситуации – нормальное явление для «ПСЖ». Команда выиграла 5:2, но все говорят о проступках Мбаппе. В прошлом году подобное случалось с Неймаром, и так будет всегда, ведь это «ПСЖ», – отметил знаменитый экс-форвард.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Тьерри Анри Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
15 Августа 2022 в 19:23
это нормально для помойки ))))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
19:15 · Франция. Лига 1
Анри высказался в поддержку Мбаппе: «Это нормально для «ПСЖ» 1
19:05 · Италия. Серия А
Паредес близок к переходу в «Ювентус» на правах аренды
18:02 · Франция. Лига 1
Спортивный директор «ПСЖ» провёл разъяснительную беседу с Неймаром и Мбаппе 1
17:59 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон может сменить «Челси» на «Ниццу»
17:17 · Италия. Серия А
«Милан» не оставляет попыток подписать Онану из «Бордо»
16:08 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» надеется завершить продажу Керера в лондонский клуб на этой неделе
15:14 · Англия. Премьер-лига
Французский клуб нацелился на защитника «Челси» Эмерсона
14:59 · Франция. Лига 1
Головин попал в символическую сборную тура Лиги 1
12:17 · Италия. Серия А
Руис вне заявки «Наполи» на матч против «Вероны»
10:47 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» высказались о будущем Паредеса
14 Августа
23:40 · Франция. Лига 1
«Брест» не смог обыграть «Марсель»
20:08 · Франция. Лига 1
«Ницца» и «Страсбург» довольствовались одним очком
18:06 · Франция. Лига 1
«Тулуза» и «Клермон» отпраздновали победы
13:54 · Франция. Лига 1
​Неймару понравилась публикация, в которой назначение Мбаппе пенальтистом «ПСЖ» называют абсурдом
13:36 · Франция. Лига 1
​«Монако» купил полузащитника у «Зальцбурга» официально
Все новости
Рекомендуем