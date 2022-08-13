Месси оказался лишь третьим игроком в истории, которого не номинировали на «Золотой мяч» после победы в конкурсе

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в прошлом году, однако в этом даже не попал в номинанты на награду. Это очень необычная ситуация для футбола в целом - ранее лишь дважды игрок, взявший «Золотой мяч», на следующий год не попадал в число номинантов.

Впервые такое случилось в 1993 году, когда Марко ван Бастен из-за травмы пропустил почти весь год и не попал в количество номинантов на награду после того, как взял «Золотой мяч» в 1992 году.

А в следующий раз ситуация повторилась с Лукой Модричем в 2019 году - хорват привел сборную своей страны к серебру на Мундиале в 2018 и взял «Золотой мяч», но на следующий год даже не попал в число соискателей.