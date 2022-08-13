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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси оказался лишь третьим игроком в истории, которого не номинировали на «Золотой мяч» после победы в конкурсе

13 Августа 2022 • 03:37 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1.10 10.50 23.00
Через 17 ч. 38 мин.

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в прошлом году, однако в этом даже не попал в номинанты на награду. Это очень необычная ситуация для футбола в целом - ранее лишь дважды игрок, взявший «Золотой мяч», на следующий год не попадал в число номинантов.

Впервые такое случилось в 1993 году, когда Марко ван Бастен из-за травмы пропустил почти весь год и не попал в количество номинантов на награду после того, как взял «Золотой мяч» в 1992 году.

А в следующий раз ситуация повторилась с Лукой Модричем в 2019 году - хорват привел сборную своей страны к серебру на Мундиале в 2018 и взял «Золотой мяч», но на следующий год даже не попал в число соискателей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Марко Ван Бастен Лука Модрич
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