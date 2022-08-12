«Почему Мауро пропустил матч с «Клермоном»? Такое решение принял тренер. В клубе произошли некоторые изменения из-за трансферов. Тем не менее, в похожей ситуации находится не один игрок. Мауро останется игроком «ПСЖ». Клубу нужно заплатить солидную сумму, чтобы разорвать с ним контракт. В данный момент такой вариант не рассматривался», – цитирует Ванду Corriere dello Sport.
Ванда Нара: «Чтобы разорвать контракт с Икарди, «ПСЖ» нужно заплатить круглую сумму»
Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, прокомментировала слухи относительно будущего своего мужа. Напомним, что парижане хотят избавиться от аргентинца, но футболист пока не спешит никуда уходить.
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