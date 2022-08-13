Неймар – лидер Лиги 1 по голам с пенальти с момента своего прихода в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжает забивать с точки.

В сегодняшнем поединке чемпионата Франции против «Монпелье» бразилец отличился на 43-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый. Данный гол с пенальти стал для Неймара уже 22-м после перехода в «ПСЖ» из «Барселоны» в начале сезона 2017/18 – больше, чем у любого другого игрока лиги за этот же период. 30-летний нападающий парижан не реализовал лишь три из 25 попыток.

«ПСЖ» уверенно начал сезон под руководством Кристофа Галтье, сначала завоевав Суперкубок Франции, а затем одолев «Клермон» в поединке первого тура Лиги 1.