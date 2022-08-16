Верратти: «Мне нравится, когда Мбаппе злится»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал поведение своего товарища по команде Килиана Мбаппе.

Звёздный француз был раскритикован за эгоистичное поведение и ссору с Неймаром, однако итальянский хавбек не видит в этом ничего ужасного.

«Таков Килиан – он всегда хочет преуспеть. Думаю, он немного дулся из-за незабитого пенальти, но это нормально, – считает давний лидер «ПСЖ» и сборной Италии. – Мбаппе всегда хочет делать разницу, вносить ключевой вклад, и если у него что-то не получается, он разочаровывается. В матче с «Монпелье» он показал себя, забив гол. Мне нравится, когда он злится, ведь это говорит о его трепетном отношении к команде», – заявил Верратти.