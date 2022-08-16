Неймар принял участие в турнире по покеру, стартовый взнос в котором составлял 100 тысяч евро

После победы над «Монпелье» во втором туре французской Лиги 1 Неймар решил расслабиться и слетал в... Барселону. Но вовсе не для того, чтобы пообщаться там с со своими бывшими одноклубниками и оценить возможности возвращения в клуб на фоне конфликта с Мбаппе, который, похоже, вознамерился выдавить Неймара из команды.

Как сообщает Repubblica, Неймар прилетел в Барселону для того, чтобы принять участие в турнире по покеру с профессионалами из Texas Hold'em, стартовый взнос в котором составил 100 тысяч евро. Победитель в итоге забрал около 2 миллионов евро, но выиграл ли что-то Неймар, не сообщается.