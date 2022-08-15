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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе решил убрать Неймара из «ПСЖ»

15 Августа 2022 • 06:12 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, подписавший в мае новые долгосрочный контракт, недоволен своим одноклубником Неймаром. Француз хочет, чтобы руководство клуба выставило бразильца на трансфер, рапортует GFFN.

Источник подчеркивает, что Мбаппе выступал за продажу Неймара с момента завершения сезона-2021/2022. В последнее время отношения между игроками заметно ухудшились, что повлекло за собой нынешнюю позиции Килиана по отношению к бразильцу. Мбаппе пытается убедить боссов клуба в необходимости продажи бразильца, чтобы нормализовать атмосферу в коллективе.

Неймар играет за парижский коллектив с лета 2017 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года.

Неймар поддержал критику Мбаппе - бразилец недоволен, что француз бьёт пенальти в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
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