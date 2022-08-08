«ПСЖ» сорвал трансферные планы «Реала»

Мадридский «Реал» вынужден отказаться от планов на Фабиана Руиса.

Руководство «сливочных» запланировало подписание испанского хавбека в качестве свободного агента следующем летом, когда завершится его действующий контракт с «Наполи». Теперь же, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в «Реале» понимают, что осуществить данное намерение не удастся, поскольку 26-летний футболист вот-вот перейдёт в «ПСЖ».

Трансфер Фабиана Руиса может быть официально подтверждён уже в ближайшее время. «ПСЖ» оформляет последние детали сделки.

Руис провёл 166 матчей за «Наполи», записав в свой актив 22 гола и 15 результативных передач.