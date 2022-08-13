Мбаппе: «В «Реале» чаще выигрывают «Золотой мяч», но я убеждён, что смогу сделать это с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе порассуждал о том, какими были бы его шансы взять «Золотой мяч» в случае перехода в мадридский «Реал». Напомним, что в конце прошлого сезона француз отказался от предложения «сливочных» и продлил контракт с парижским клубом.

«Думал ли я о «Золотом мяче», когда продлевал контракт с «ПСЖ»? Конечно. В «Реале» чаще выигрывают эту награду, в этом плане клуб является настоящей машиной, но всё самое важное происходит на поле. Это не коллективная, а индивидуальная награда. Я по-прежнему убеждён, что смог выиграть её в составе «ПСЖ», – цитирует нападающего France Football.