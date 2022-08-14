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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» повторил достижение, установленное более 60 лет назад

14 Августа 2022 • 02:08 Комментировать
ПСЖ
5:2
Монпелье
окончен

Кристоф Галтье удачно стартовал во главе «Пари Сен-Жермен».

Парижане набрали шесть очков в двух матчах нового розыгрыша фрацузской Лиги 1. В первом туре со счётом 5:0 был обыгран «Клермон», а неделей позднее пять мячей в свои ворота получил и «Монпелье» (5:2). Как отмечает Opta, «ПСЖ» Галтье – первая за 61 год команда, забившая по пять или более голов в двух стартовых турах высшего французского дивизиона. Последним это делал «Реймс» в далёком сезоне 1961/62.

Ранее под руководством Кристофа Галтье «ПСЖ» также стал победителем Суперкубка Франции, обыграв «Нант» со счётом 4:0.

Этим летом Галтье сменил Маурисио Почеттино в должности наставника столичного коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Реймс Кристоф Галтье
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окончен ПСЖ 5:2 Монпелье 1.10 11.00 23.00
14.08  16:00 Осер ... Анже 2.30 3.20 3.40
14.08  16:00 Аяччо ... Ланс 3.00 3.25 2.50
14.08  16:00 Труа ... Тулуза 2.28 3.35 3.30
14.08  16:00 Реймс ... Клермон 2.23 3.35 3.40
14.08  18:05 Ницца ... Страсбург 1.91 3.50 4.30
14.08  21:45 Брест ... Марсель 3.75 3.50 2.04
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