«ПСЖ» повторил достижение, установленное более 60 лет назад

Кристоф Галтье удачно стартовал во главе «Пари Сен-Жермен».

Парижане набрали шесть очков в двух матчах нового розыгрыша фрацузской Лиги 1. В первом туре со счётом 5:0 был обыгран «Клермон», а неделей позднее пять мячей в свои ворота получил и «Монпелье» (5:2). Как отмечает Opta, «ПСЖ» Галтье – первая за 61 год команда, забившая по пять или более голов в двух стартовых турах высшего французского дивизиона. Последним это делал «Реймс» в далёком сезоне 1961/62.

Ранее под руководством Кристофа Галтье «ПСЖ» также стал победителем Суперкубка Франции, обыграв «Нант» со счётом 4:0.

Этим летом Галтье сменил Маурисио Почеттино в должности наставника столичного коллектива.