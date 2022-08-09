Мбаппе готов принять участие в матче с «Монпелье»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе занимается в общей группе в преддверии матча с «Монпелье».

По информации Le Parisien, сегодня, 9 августа, Мбаппе провел полноценную тренировку в общей группе. Отмечается, что форвард был включен в заявку «ПСЖ» на игру второго тура чемпионата Франции с «Монпелье», которая пройдет 13 августа, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, что 23-летний Мбаппе пропустил матч первого тура против «Клермона» (5:0) из-за проблем с приводящей мышцей бедра.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 после первого тура, набрав три очка с разницей голов 5-0.