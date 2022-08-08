«ПСЖ» в скором времени сделает новое предложение «Интеру» по Шкриньяру

«Пари Сен-Жермен» всё ещё надеется оформить трансфер центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Переговоры между клубами ведутся с начала лета, но парижанам пока так и не удалось достичь согласия с «нерадзурри» в вопросе стоимости трансфера. По информации La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время «ПСЖ» сделает новое предложение по Шкриньяру, и в миланском клубе уже знают о намерении французского гранда.

«Интер» запрашивал за Шкриньяра порядка 70 млн евро, что не устроило «ПСЖ», поскольку действующий контракт 27-летнего словака истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает центрбека в 65 млн евро.