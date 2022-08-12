Верратти застали за курением сигареты, французские «папарацци» удивлены

Итальянского полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти застукали с сигаретой в руках, это произошло в тот момент, когда Верратти, расположившись на пассажирском сиденье автомобиля, пытался куда-то уехать. Французские «папарацци» немало удивились, после чего тут же попытались спросить Марко, действительно ли он курит.

Отвечать прямо Марко не стал - вместо этого он нажал на кнопочку, и стекло поползло вверх. Тем не менее, Верратти все же удостоил журналиста жестом - он показал тому большой палец.

В первом туре начавшегося чемпионата Франции «ПСЖ» одержал самую крупную свою победу для стартовых матчей чемпионата, забив пять безответных мячей «Клермону».