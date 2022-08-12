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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти застали за курением сигареты, французские «папарацци» удивлены

12 Августа 2022 • 00:02 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1.10 10.50 22.00
13.08 22:00

Итальянского полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти застукали с сигаретой в руках, это произошло в тот момент, когда Верратти, расположившись на пассажирском сиденье автомобиля, пытался куда-то уехать. Французские «папарацци» немало удивились, после чего тут же попытались спросить Марко, действительно ли он курит.

Отвечать прямо Марко не стал - вместо этого он нажал на кнопочку, и стекло поползло вверх. Тем не менее, Верратти все же удостоил журналиста жестом - он показал тому большой палец.

В первом туре начавшегося чемпионата Франции «ПСЖ» одержал самую крупную свою победу для стартовых матчей чемпионата, забив пять безответных мячей «Клермону». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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