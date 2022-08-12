«ПСЖ» и Эррера согласовали расторжение контракта – клуб выплатит игроку внушительную сумму

Андер Эррера почти оформил уход из «Пари Сен-Жермен».

Как сообщалось ранее, полузащитник уже договорился с «Атлетиком» из Бильбао о своём возвращении. Теперь Эррера стал ещё ближе к переходу: по данным журналиста Эду Веласко, испанец согласовал с «ПСЖ» условия досрочного разрыва контрактного договора. Парижский гранд выплатит 32-летнему игроку около 6 млн евро неустойки, после чего тот станет свободным агентом и сможет заключить соглашение с «Атлетиком».

Андер Эррера защищает цвета «ПСЖ» с 2019 года. В общей сложности на его счету шесть забитых мячей и шесть голевых передач в 95 играх за столичный коллектив.