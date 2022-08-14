Галтье: «Мбаппе ещё не набрал форму»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал текущее состояние Килиана Мбаппе.

В завершившемся матче второго тура французской Лиги 1 против «Монпелье» форвард впервые в сезоне появился на поле. Встреча закончилась победой парижан со счётом 5:2, а Мбаппе стал автором одного забитого мяча.

«Мбаппе – боец, он хочет как можно скорее набрать форму. Однако ему нужно ещё немного времени, чтобы достичь стопроцентной готовности. Когда это произойдёт, он сможет ещё сильнее влиять на ход матчей. Абсолютно нормально, что сейчас он не в лучших кондициях», – заявил Галтье в интервью Canal+ после матча.