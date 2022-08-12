Эррера ведёт переговоры с «ПСЖ» о расторжении контракта, игрок согласовал переход в испанский клуб

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера всё ближе к возвращению в чемпионат Испании.

32-летний футболист не слишком востребован в стартовом составе, поэтому парижане готовы прекратить сотрудничество. В настоящий момент стороны ведут переговоры о досрочном расторжении контракта, при этом, как сообщает Marca, испанец хочет получить полную сумму, которая полагается ему по контракту за оставшиеся два года. «ПСЖ» в свою очередь намерен выручить средства с продажи хавбека.

Эррера уже достиг предварительной договорённости с «Атлетиком» из Бильбао, в который сможет перейти в качестве свободного агента, если договор с «ПСЖ» будет аннулирован.