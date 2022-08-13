В «Монце» сообщили, будут ли подписывать Икарди

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани поделился информацией о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди.

Галлиани сказал в эфире DAZN, что «Монца» не будет подписывать Икарди, никаких шансов на это нет, команде больше не нужны нападающие.

В минувшем сезоне 29-летний аргентинец принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей. Действующий трудовой договор игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Мауро Икарди составляет 22 миллиона евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Монца» заинтересована в подписании Икарди.