Мбаппе обозначил своих фаворитов в гонке за «Золотым мячом»

Накануне были обозначены тридцать игроков, которые могут претендовать на «Золотой мяч» в этом году. Аргентинский нападающий Лионель Месси не попал в список этих футболистов, и это случилось после того, как в прошлом году именно он взял престижный трофей.

Между тем его партнер по команде Килиан Мбаппе назвал фамилии игроков, которые, на его взгляд, являются фаворитами на получение «Золотого мяча». Отвечая на вопрос корреспондента издания France Football, Мбаппе назвал фамилии Карима Бензема, Садио Мане, а также самого себя. Никто из обозначенных игроков ранее «Золотой мяч» не получал.