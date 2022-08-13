Голы Неймара, Мбаппе и Саншеша принесли «ПСЖ» ещё одну крупную победу

После победы над «Клермоном» (5:0) на старте Лиги 1 «ПСЖ» снова забил столько же голов уже в ворота «Монпелье». При этом Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, но отличился позже с игры, Неймар забивал и с 11-метрового, и не только, а также в концовке отличился Ренату Саншеш. Гости также дважды отправили мяч в сетку чужих ворот - 5:2. «ПСЖ» уже с первых туров показывает, что снова не имеет конкурентов на внутренней арене.