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Чемпионат Франции. Лига 1

Голы Неймара, Мбаппе и Саншеша принесли «ПСЖ» ещё одну крупную победу

13 Августа 2022 • 23:54 Комментировать
ПСЖ
5:2
Монпелье
окончен

После победы над «Клермоном» (5:0) на старте Лиги 1 «ПСЖ» снова забил столько же голов уже в ворота «Монпелье». При этом Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, но отличился позже с игры, Неймар забивал и с 11-метрового, и не только, а также в концовке отличился Ренату Саншеш. Гости также дважды отправили мяч в сетку чужих ворот - 5:2. «ПСЖ» уже с первых туров показывает, что снова не имеет конкурентов на внутренней арене.

Протокол игры  
ПСЖ5:2Монпелье
(1:0) Сако Фалае39'  
(2:0) Неймар43'  
(3:0) Неймар51'  
  58'Хазри Вахби (3:1)
(4:1) Мбаппе Килиан69'  
(5:1) Саншеш Ренату88' (5:2) Enzo Tchato 90'
Доннарумма ДжанлуиджиРамос СерхиоМаркиньос МаркосКимпембе Преснел  60'Хакими Ашраф 86' (Сарабия Пабло ( 86') Мендеш НунуВерратти Марко 86' (Мукиэле Норди ( 86') Витинью II  66' 70' (Паредес Леандро ( 70') Месси ЛионельМбаппе Килиан 86' (Саншеш Ренату ( 86') Неймар 90' (Экитик Юго ( 90')
Запасные: Керер ТилоГуэйе ИдриссаЭррера АндерИкарди МауроРафинья АлькантараДанилу ПерейраДракслер ЮлианБернат ХуанДиалло АбдуНавас КейлорКюрзава Левен
Омлин ЙонасEnzo TchatoСако ФалаеКоцца НиколяСент-Люс ТеоШотар ЖорисМауасса Фет 70' (Суке Арно ( 70') Ферри ЖорданСаванье ТежиВахи Элю  63' 78' (Сахо Мамаду ( 78') Хазри Вахби 78' (Жермен Валер ( 78')
Запасные: Леруа ЛеоНорден АрноЭстев МаксимБерто ДимитриМакуана Бени
13 августа. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Монако 1:1 Ренн 2.05 3.60 3.50
окончен ПСЖ 5:2 Монпелье 1.10 11.00 23.00
14.08  16:00 Осер ... Анже 2.30 3.20 3.40
14.08  16:00 Аяччо ... Ланс 3.00 3.25 2.50
14.08  16:00 Труа ... Тулуза 2.28 3.35 3.30
14.08  16:00 Реймс ... Клермон 2.23 3.35 3.40
14.08  18:05 Ницца ... Страсбург 1.91 3.50 4.30
14.08  21:45 Брест ... Марсель 3.75 3.50 2.04
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13 Августа
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