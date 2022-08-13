Голы Неймара, Мбаппе и Саншеша принесли «ПСЖ» ещё одну крупную победу

После победы над «Клермоном» (5:0) на старте Лиги 1 «ПСЖ» снова забил столько же голов уже в ворота «Монпелье». При этом Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, но отличился позже с игры, Неймар забивал и с 11-метрового, и не только, а также в концовке отличился Ренату Саншеш. Гости также дважды отправили мяч в сетку чужих ворот - 5:2. «ПСЖ» уже с первых туров показывает, что снова не имеет конкурентов на внутренней арене.
Протокол игры
|(1:0) Сако Фалае39'
|(2:0) Неймар43'
|(3:0) Неймар51'
|58'Хазри Вахби (3:1)
|(4:1) Мбаппе Килиан69'
|(5:1) Саншеш Ренату88'
|(5:2) Enzo Tchato 90'
Доннарумма Джанлуиджи•Рамос Серхио•Маркиньос Маркос•Кимпембе Преснел• 60'Хакими Ашраф86' (Сарабия Пабло (86') •Мендеш Нуну•Верратти Марко86' (Мукиэле Норди (86') •Витинью II 66'70' (Паредес Леандро (70') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан86' (Саншеш Ренату (86') •Неймар90' (Экитик Юго (90')
Омлин Йонас•Enzo Tchato•Сако Фалае•Коцца Николя•Сент-Люс Тео•Шотар Жорис•Мауасса Фет70' (Суке Арно (70') •Ферри Жордан•Саванье Тежи•Вахи Элю 63'78' (Сахо Мамаду (78') •Хазри Вахби78' (Жермен Валер (78')
13 августа. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).