Мбаппе быстро идёт на поправку, заверил наставник «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустил уже два матча своей команды в начавшемся сезоне. Сперва это был поединок с «Нантом» за Суперкубок Франции, а затем первый матч чемпионата против «Клермона».

Однако вскоре Мбаппе вернется на поле - наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о самочувствии Килиана.

- У него нет практики, но он уже в форме. Болевые ощущения полностью исчезли. В последние дни он уже очень активно тренируется, - заявил в интервью официальному сайту клуба Галтье.

Во втором туре чемпионата Франции «ПСЖ» примет в домашнем матче «Монпелье», эта игра состоится 13 августа.