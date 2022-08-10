«ПСЖ» потерпел неудачу: «Интер» уверен в продлении контракта Шкриньяра

Переговоры между «Интером» и «Пари Сен-Жермен» по Милану Шкриньяру окончательно зашли в тупик.

За последнее время боссы «нерадзурри» не получили ни одного «серьёзного» предложения по Шкриньяру от «ПСЖ». Согласно данным Sky Sport, теперь в миланском клубе считают, что 27-летний словак точно не будет продан этим летом. Более того, ближе к сентябрю «Интер» предложит своему лидеру новый трудовой договор.

По информации СМИ, парижский гранд предлагал за Шкриньяра порядка 50 млн евро, но «Интер» запросил значительно больше.

Действующее соглашение центрального защитника с миланцами истекает следующим летом.