Верратти может оказаться в «Манчестер Сити»

Испанская пресса обсуждает сценарий комплексной сделки, в которой могут быть задействованы три клуба из трех разных стран - каталонская «Барселона», французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити».

Речь идет об обмене, в рамках которого выступающий ныне в Англии Бернарду Силва отправится в «Барселону», Френки де Йонг покинет каталонский суперклуб и вылетит в Париж, а Марко Верратти после девяти лет службы «ПСЖ» сменит чемпионат и будет выступать под началом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Каталонский специалист очень ценит способности Верратти, сообщает издание ITASportPress.