«ПСЖ» намерен продать Керера текущим летом

«ПСЖ» намерен расстаться с немецким защитником Тило Керером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Вест Хэм» и «Севилья».

Действующий контракт Керера с парижским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за парижан 34 матча, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Ранее Керер также защищал цвета немецкого клуба «Шальке 04», в составе которого провёл в общей сложности 59 матчей, забив четыре гола и отдав столько же результативных передач.