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«ПСЖ» намерен продать Керера текущим летом

11 Августа 2022 • 11:11 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1.10 10.50 22.00
13.08 22:00

«ПСЖ» намерен расстаться с немецким защитником Тило Керером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Вест Хэм» и «Севилья».

Действующий контракт Керера с парижским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за парижан 34 матча, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Ранее Керер также защищал цвета немецкого клуба «Шальке 04», в составе которого провёл в общей сложности 59 матчей, забив четыре гола и отдав столько же результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Вест Хэм ПСЖ Тило Керер Трансферы футбола - лето 2022
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