«ПСЖ» в ближайшее время предложит новый контракт Месси и двум другим звёздам

«Пари Сен-Жермен» начнёт переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси, Марко Верратти и Маркиньосом.

Все трое получат возможность подписать новые соглашения уже совсем скоро – после закрытия летнего трансферного окна, докладывает издание L'ÉQUIPE. Аргентинцу будет предложен новый договор, несмотря на наличие опции однолетней пролонгации в его действующем контракте.

Соглашение Марко Верратти, выступающего за «ПСЖ» на протяжении десяти лет, рассчитано до 2024 года. В том же 2024 году истекает и контракт капитана команды Маркиньоса.

«Барселона» планирует вернуть в свои ряды Лионеля Месси, если тот не продлит текущий договор с «ПСЖ», истекающий летом 2023 года.