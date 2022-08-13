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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» в ближайшее время предложит новый контракт Месси и двум другим звёздам

13 Августа 2022 • 02:32 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1.10 10.00 20.00
Через 19 ч. 8 мин.

«Пари Сен-Жермен» начнёт переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси, Марко Верратти и Маркиньосом.

Все трое получат возможность подписать новые соглашения уже совсем скоро – после закрытия летнего трансферного окна, докладывает издание L'ÉQUIPE. Аргентинцу будет предложен новый договор, несмотря на наличие опции однолетней пролонгации в его действующем контракте.

Соглашение Марко Верратти, выступающего за «ПСЖ» на протяжении десяти лет, рассчитано до 2024 года. В том же 2024 году истекает и контракт капитана команды Маркиньоса.

«Барселона» планирует вернуть в свои ряды Лионеля Месси, если тот не продлит текущий договор с «ПСЖ», истекающий летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маркиньос Марко Верратти
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