Трансфер Руиса в «ПСЖ» находится на завершающей стадии

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис находится в наше от перехода в «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка уже в завершающей стадии.

26-летний полузащитник присоединиться к парижанам совсем скоро. Напомним, что у Руиса остаётся всего год по контракту с «Наполи», поэтому испанец будет доступен по сниженной цене.

Мадридский «Реал» рассчитывал заполучить Руиса бесплатно через год, но теперь это будет невозможно.

В обратном направлении из «ПСЖ» в «Наполи» с большой долей вероятности отправится голкипер Кейлор Навас, который не согласен исполнять роль сменщика Джанлуиджи Доннаруммы.