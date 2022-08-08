Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Трансфер Руиса в «ПСЖ» находится на завершающей стадии

08 Августа 2022 • 11:59 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1.11 9.50 21.00
13.08 22:00

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис находится в наше от перехода в «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка уже в завершающей стадии.

26-летний полузащитник присоединиться к парижанам совсем скоро. Напомним, что у Руиса остаётся всего год по контракту с «Наполи», поэтому испанец будет доступен по сниженной цене.

Мадридский «Реал» рассчитывал заполучить Руиса бесплатно через год, но теперь это будет невозможно.

В обратном направлении из «ПСЖ» в «Наполи» с большой долей вероятности отправится голкипер Кейлор Навас, который не согласен исполнять роль сменщика Джанлуиджи Доннаруммы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Фабиан Руис Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МОНПЕЛЬЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
12:36 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб готовит первое предложение по трансферу Брозовича
12:11 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд уже точно не подпишет Джеко
11:59 · Италия. Серия А
Трансфер Руиса в «ПСЖ» находится на завершающей стадии
10:58 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» всерьёз нацелился на хавбека «Ювентуса» 1
10:52 · Италия. Серия А
Галлиани прокомментировал слухи о переходе Икарди в «Монцу»
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Болонья» отказалась продавать Арнаутовича в английский топ-клуб за 10 миллионов евро
10:06 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» готовится объявить о новом трансфере
09:26 · Англия. Премьер-лига
Дамсгор готов вылететь в Лондон для подписания контракта с местным клубом
07:58 · Италия. Серия А
Алексис Санчес в ближайшие дни сменит клуб
06:43 · Англия. Премьер-лига
Итальянский клуб собирается подписать Влашича
02:46 · Италия. Серия А
«ПСЖ» в скором времени сделает новое предложение «Интеру» по Шкриньяру
02:23 · Италия. Серия А
«ПСЖ» сорвал трансферные планы «Реала»
01:50 · Италия. Серия А
Аллегри – о 0:4 от «Атлетико»: «Это пойдёт нам на пользу»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Дешам: «Не сомневаюсь в участии Погба на чемпионате мира»
01:11 · Италия. Серия А
Алексис Санчес перейдёт в «Марсель» на новой неделе
Все новости
Рекомендуем