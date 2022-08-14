​Мбаппе разозлился и демонстративно перестал бежать в матче «ПСЖ»

В субботу вечером «ПСЖ» обыграл «Монпелье» со счётом 5:2 в матче второго тура чемпионата Франции. В социальных сетях фанаты активно обсуждают один из моментов с участием Килиана Мбаппе. «ПСЖ» убегал в контратаку, и форвард ожидал передачи от партнёра, выдерживая офсайдную линию. Не получив пас, Мбаппе разозлился, махнул рукой и демонстративно перестал бежать. Атака парижан завершалась уже без участия талантливого француза.

Следующий матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 21 августа. Команда Кристофа Галтье сыграет против «Лилля» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.