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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе разозлился и демонстративно перестал бежать в матче «ПСЖ»

14 Августа 2022 • 11:29 Комментировать (1)
ПСЖ
5:2
Монпелье
окончен

В субботу вечером «ПСЖ» обыграл «Монпелье» со счётом 5:2 в матче второго тура чемпионата Франции. В социальных сетях фанаты активно обсуждают один из моментов с участием Килиана Мбаппе. «ПСЖ» убегал в контратаку, и форвард ожидал передачи от партнёра, выдерживая офсайдную линию. Не получив пас, Мбаппе разозлился, махнул рукой и демонстративно перестал бежать. Атака парижан завершалась уже без участия талантливого француза.

Следующий матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 21 августа. Команда Кристофа Галтье сыграет против «Лилля» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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