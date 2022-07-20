Сын Марадоны опечален тем, что Дибала выбрал «Рому»

Диего Синагра Марадона, сын легендарного Диего Марадоны, прокомментировал новости о том, что аргентинский нападающий Пауло Дибала решил присоединиться к «Роме».

Марадона-младший опечален тем, что Дибала, которого он видел игровым наследником своего отца, не выбрал «Наполи», который также претендовал на него.

- Узнал об этом с грустью. У «Наполи» больше денег, мы будем выступать в Лиге чемпионов, но Дибала все равно предпочел их. Это большая потеря для «Наполи», сейчас состав команды тянет лишь на пятое-шестое место, - считает Марадона-младший в интервью calcionapoli1926.it.