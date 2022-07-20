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Чемпионат Италии. Серия А

Сын Марадоны опечален тем, что Дибала выбрал «Рому»

20 Июля 2022 • 01:00 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.20 3.70 2.15
15.08 19:30

Диего Синагра Марадона, сын легендарного Диего Марадоны, прокомментировал новости о том, что аргентинский нападающий Пауло Дибала решил присоединиться к «Роме».

Марадона-младший опечален тем, что Дибала, которого он видел игровым наследником своего отца, не выбрал «Наполи», который также претендовал на него.

- Узнал об этом с грустью. У «Наполи» больше денег, мы будем выступать в Лиге чемпионов, но Дибала все равно предпочел их. Это большая потеря для «Наполи», сейчас состав команды тянет лишь на пятое-шестое место, - считает Марадона-младший в интервью calcionapoli1926.it.
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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи Пауло Дибала
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