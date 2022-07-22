Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне близок к переходу в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, неаполитанцы уже договорились о трансфере с 27-летним форвардом, осталось только согласовать сделку с его нынешним клубом.
Напомним, что Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
В минувшем сезоне аргентинец провёл в составе «Вероны» 35 матчей, забив 17 голов и отдав шесть результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает Симеоне в 17 миллионов евро.