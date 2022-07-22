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Чемпионат Италии. Серия А

Симеоне близок к переходу в «Наполи»

22 Июля 2022 • 15:55 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.20 3.70 2.13
15.08 19:30

Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне близок к переходу в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы уже договорились о трансфере с 27-летним форвардом, осталось только согласовать сделку с его нынешним клубом.

Напомним, что Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

В минувшем сезоне аргентинец провёл в составе «Вероны» 35 матчей, забив 17 голов и отдав шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Симеоне в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Диего Симеоне Джованни Симеоне Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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