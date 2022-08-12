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Чемпионат Италии. Серия А

В возрасте 67 лет ушёл из жизни вратарь, вместе с Марадоной ковавший триумфы «Наполи»

12 Августа 2022 • 17:57 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.40 3.65 2.07
15.08 19:30

Горе в итальянском футболе - в возрасте 67 лет из жизни ушел Клаудио Гарелла, бывший голкипер таких клубов, как «Лацио», «Верона», а самое главное - «Наполи», в котором он выступал во времена блистательного Марадоны, с 1985 по 1988 год.

А туда он перешел как раз из «Вероны», с которой в 1985 стал чемпионом Италии - это был первый и единственный титул для «Вероны». Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, именно в чате бывших игроков и прошла трагическая новость, которая подтвердилась.

Интересно, что в первом туре Серии А «Верона» сыграет как раз с «Наполи», и наверняка обе команды как-то почтят память вратаря, сыгравшего столь важную роль для них обеих.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Клаудио Гарелла
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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