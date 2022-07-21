Ким Мин Джэ договорился с «Наполи»

Корейский защитник Ким Мин Джэ подпишет контракт с «Наполи», об этом общественность уведомил его агент. Доселе 25-летний футболист выступал в составе «Фенербахче» - в прошлом сезоне он сыграл в 39 матчах, забив один гол.

- Мы договорились с «Наполи», если все пойдет по плану, мы подпишем контракт еще на этой неделе, - цитирует слова агента турецкое издание Fener Actual.

Ожидается, что «Наполи» выложит за игрока почти 20 миллионов евро. В «Наполи» он получит пятилетний оклад размером в 2,5 миллиона евро ежегодно, сроком до 2027 года. Интересно, что Transfermarkt объективно оценивает игрока в 14 миллионов евро.