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Чемпионат Италии. Серия А

Ким Мин Джэ договорился с «Наполи»

21 Июля 2022 • 16:37 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.20 3.70 2.15
15.08 19:30

Корейский защитник Ким Мин Джэ подпишет контракт с «Наполи», об этом общественность уведомил его агент. Доселе 25-летний футболист выступал в составе «Фенербахче» - в прошлом сезоне он сыграл в 39 матчах, забив один гол.

- Мы договорились с «Наполи», если все пойдет по плану, мы подпишем контракт еще на этой неделе, - цитирует слова агента турецкое издание Fener Actual.

Ожидается, что «Наполи» выложит за игрока почти 20 миллионов евро. В «Наполи» он получит пятилетний оклад размером в 2,5 миллиона евро ежегодно, сроком до 2027 года. Интересно, что Transfermarkt объективно оценивает игрока в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Наполи Трансферы футбола - лето 2022 Ким Мин Джэ
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