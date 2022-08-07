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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» уверены в подписании форварда сборной Италии

07 Августа 2022 • 22:16 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.35 3.65 2.08
15.08 19:30

Нападающий сборной Италии и «Сассуоло» Джакомо Распадори вот-вот перейдёт в «Наполи».

22-летний футболист просит свой клуб отпустить его в «Наполи», а руководство неаполитанцев не сомневается в успешном исходе переговоров, докладывает инсайдер Николо Скира. Распадори уже согласовал с «адзурри» пятилетний контракт, по условиям которого будет зарабатывать порядка 2,5 млн евро в год. Боссы клубов постараются закрыть сделку в ближайшее время.

В подписании Джакомо Распадори также заинтересован «Ювентус», однако туринский клуб, похоже, проиграл борьбу за перспективного нападающего, забившего десять мячей в прошедшем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Сассуоло Джакомо Распадори
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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