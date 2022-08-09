Гранд Серии А завершает подписание сына Диего Симеоне

Нападающий Джованни Симеоне в ближайшее время станет игроком «Наполи».

27-летний аргентинец, ныне принадлежащий «Вероне», пополнит ряды неаполитанцев на правах аренды, утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Стоимость сделки – 2,5 млн евро. Кроме того, у «Наполи» будет возможность выкупить футболиста за 12 млн евро.

Джованни Симеоне отметился 17 голами и шестью голевыми передачами в 36 поединках Серии А в прошедшей кампании.

До конца недели состав «Наполи» также могут усилить голкипер Кейлор Навас (ведутся переговоры с «ПСЖ» по аренде) и форвард «Сассуоло» Джакомо Распадори.