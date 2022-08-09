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Чемпионат Италии. Серия А

Гранд Серии А завершает подписание сына Диего Симеоне

09 Августа 2022 • 22:28 Комментировать
Верона
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Наполи
3.35 3.65 2.10
15.08 19:30

Нападающий Джованни Симеоне в ближайшее время станет игроком «Наполи».

27-летний аргентинец, ныне принадлежащий «Вероне», пополнит ряды неаполитанцев на правах аренды, утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Стоимость сделки – 2,5 млн евро. Кроме того, у «Наполи» будет возможность выкупить футболиста за 12 млн евро.

Джованни Симеоне отметился 17 голами и шестью голевыми передачами в 36 поединках Серии А в прошедшей кампании.

До конца недели состав «Наполи» также могут усилить голкипер Кейлор Навас (ведутся переговоры с «ПСЖ» по аренде) и форвард «Сассуоло» Джакомо Распадори.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Кейлор Навас Джованни Симеоне Джакомо Распадори Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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