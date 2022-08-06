Мертенса хотят признать почётным гражданином Неаполя

После девяти лет верной службы «Наполи» бельгиец Дрис Мертенс, ставший за это время лучшим бомбардиром в истории клуба, был отпущен на «хлеба вольные». В ближайшем будущем бельгийский ветеран станет, скорее всего, игроком турецкого «Галатасарая», который традиционно становится пристанищем для многих ветеранов.

Между делом в Неаполе хотят отметить заслуги футболиста - городской синдикат выдвинул Мертенса в почетные граждане Неаполя.

- За все, что он сделал для нас, за все, что он представляет для нас, за связи, которые он выстроил с неаполитанцами, мы выдвигаем Дриса Мертенса в почетные граждане Неаполя, - объявил мэр Неаполя Гаэтано Манфреди.