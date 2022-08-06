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Чемпионат Италии. Серия А

Мертенса хотят признать почётным гражданином Неаполя

06 Августа 2022 • 21:42 Комментировать
Верона
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Наполи
3.35 3.65 2.08
15.08 19:30

После девяти лет верной службы «Наполи» бельгиец Дрис Мертенс, ставший за это время лучшим бомбардиром в истории клуба, был отпущен на «хлеба вольные». В ближайшем будущем бельгийский ветеран станет, скорее всего, игроком турецкого «Галатасарая», который традиционно становится пристанищем для многих ветеранов.

Между делом в Неаполе хотят отметить заслуги футболиста - городской синдикат выдвинул Мертенса в почетные граждане Неаполя.

- За все, что он сделал для нас, за все, что он представляет для нас, за связи, которые он выстроил с неаполитанцами, мы выдвигаем Дриса Мертенса в почетные граждане Неаполя, - объявил мэр Неаполя Гаэтано Манфреди.

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Наполи Дрис Мертенс
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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