Наставник «Наполи» Спаллетти заявил, что не хотел ухода Мертенса

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об уходе из команды многолетнего лидера неаполитанского клуба Дриса Мертенса.

Напомним, что бельгиец, который является лучшим бомбардиром в истории «Наполи», покинул итальянский клуб нынешним летом в статусе свободного агента.

Спаллетти заявил, что ни он, ни руководство не хотели расставаться с Мертенсом, который сам принял решение покинуть клуб, за который выступал с 2013 года.

«Наполи» протянул ему руку, предложив продление контракта, но он не принял его», — цитирует Спаллетти Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего нападающего заинтересован туринский «Ювентус».

Всего за «Наполи» Мертенс провёл 396 матчей, забив в них 148 голов, а также отдав 90 результативных передач.