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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Наполи» Спаллетти заявил, что не хотел ухода Мертенса

05 Августа 2022 • 11:37 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.35 3.65 2.08
15.08 19:30

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об уходе из команды многолетнего лидера неаполитанского клуба Дриса Мертенса.

Напомним, что бельгиец, который является лучшим бомбардиром в истории «Наполи», покинул итальянский клуб нынешним летом в статусе свободного агента.

Спаллетти заявил, что ни он, ни руководство не хотели расставаться с Мертенсом, который сам принял решение покинуть клуб, за который выступал с 2013 года.

«Наполи» протянул ему руку, предложив продление контракта, но он не принял его», — цитирует Спаллетти Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего нападающего заинтересован туринский «Ювентус».

Всего за «Наполи» Мертенс провёл 396 матчей, забив в них 148 голов, а также отдав 90 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лучано Спаллетти Наполи Дрис Мертенс Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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