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Чемпионат Италии. Серия А

Маттеус рассказал, как Марадона приглашал его в «Наполи»

25 Июля 2022 • 12:34 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.20 3.70 2.13
15.08 19:30

Они познакомились только в финале чемпионата мира 1986 - зенита карьеры Марадоны. Но оба - и Марадона, и Маттеус - к тому моменту уже блистали на клубном уровне и считались лучшими игроками своего поколения.

К сожалению, Марадоны уже с нами нет - а вот Маттеус, к счастью, жив, и он рассказал о том, как Марадона приглашал его в «Наполи». Это было, когда Маттеус решил покинуть «Баварию».

- Диего послал в Мюнхен делегацию из Неаполя. Мы встретились в итальянском ресторане, была суббота, обычно по субботам ресторан не работал, но ради нас его открыли. Когда я приехал из Кельна в девять часов вечера после очередного матча Бундеслиги, меня ждали четверо итальянцев.  Они передали мне приветствия от Диего.

Открыли чемодан, который принесли с собой. Там лежали немецкие марки - один миллион, уточнили они. Это было в три раза больше, чем я получал в «Баварии». Но чемодан с деньгами - это не в моем стиле. У нас так не принято. Тем не менее, жест Диего я оценил - он очень многое значил для меня, - цитирует Маттеуса Sport Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лотар Маттеус Наполи
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