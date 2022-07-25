Маттеус рассказал, как Марадона приглашал его в «Наполи»

Они познакомились только в финале чемпионата мира 1986 - зенита карьеры Марадоны. Но оба - и Марадона, и Маттеус - к тому моменту уже блистали на клубном уровне и считались лучшими игроками своего поколения.

К сожалению, Марадоны уже с нами нет - а вот Маттеус, к счастью, жив, и он рассказал о том, как Марадона приглашал его в «Наполи». Это было, когда Маттеус решил покинуть «Баварию».

- Диего послал в Мюнхен делегацию из Неаполя. Мы встретились в итальянском ресторане, была суббота, обычно по субботам ресторан не работал, но ради нас его открыли. Когда я приехал из Кельна в девять часов вечера после очередного матча Бундеслиги, меня ждали четверо итальянцев. Они передали мне приветствия от Диего.

Открыли чемодан, который принесли с собой. Там лежали немецкие марки - один миллион, уточнили они. Это было в три раза больше, чем я получал в «Баварии». Но чемодан с деньгами - это не в моем стиле. У нас так не принято. Тем не менее, жест Диего я оценил - он очень многое значил для меня, - цитирует Маттеуса Sport Bild.