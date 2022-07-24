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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий «Сассуоло» Распадори может продолжить карьеру в «Наполи»

24 Июля 2022 • 10:48 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.20 3.70 2.12
15.08 19:30

«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло» Джакомо Распадори, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, руководство неаполитанцев готово заплатить за 22-летнего итальянца 30 миллионов евро, которые и запрашивает нынешний клуб футболиста.

Отмечается, что сам Распадори согласился перейти в «Наполи», однако «Сассуоло» не собирается расставаться с ещё одним форвардом после продажи в «Вест Хэм» Джанлуки Скамакки.

Действующее соглашение Распадори с «Сассуолло» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 28 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провёл 36 матчей, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Сассуоло Джакомо Распадори Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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