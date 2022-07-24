Нападающий «Сассуоло» Распадори может продолжить карьеру в «Наполи»

«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло» Джакомо Распадори, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, руководство неаполитанцев готово заплатить за 22-летнего итальянца 30 миллионов евро, которые и запрашивает нынешний клуб футболиста.

Отмечается, что сам Распадори согласился перейти в «Наполи», однако «Сассуоло» не собирается расставаться с ещё одним форвардом после продажи в «Вест Хэм» Джанлуки Скамакки.

Действующее соглашение Распадори с «Сассуолло» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 28 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провёл 36 матчей, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.