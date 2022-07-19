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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» хочет арендовать нападающего «Наполи»

19 Июля 2022 • 13:10 Комментировать
Монца
...
Торино
2.95 3.25 2.45
13.08 21:45

«Монца» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Андреа Петанье, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 20 июля «Монца» проведёт переговоры об аренде 27-летнего нападающего с правом выкупа. «Наполи» хочет заработать на продаже своего игрока 15 миллионов евро.

Действующий контракт Петаньи с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Петанья провёл за «Наполи» 32 матча, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Монца» также может усилиться форвардом «Вероны» Джанлукой Капрари.

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Наполи Монца Андреа Петанья Трансферы футбола - лето 2022
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МОНЦА ТОРИНО
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