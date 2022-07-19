«Монца» хочет арендовать нападающего «Наполи»

«Монца» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Андреа Петанье, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 20 июля «Монца» проведёт переговоры об аренде 27-летнего нападающего с правом выкупа. «Наполи» хочет заработать на продаже своего игрока 15 миллионов евро.

Действующий контракт Петаньи с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Петанья провёл за «Наполи» 32 матча, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Монца» также может усилиться форвардом «Вероны» Джанлукой Капрари.