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«Вест Хэм» предложил более 30 млн евро за полузащитника «Наполи»

28 Июля 2022 • 02:24 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.50 5.00 1.35
07.08 18:30

Английский «Вест Хэм» начал официальные переговоры с «Наполи» по атакующему полузащитнику Петру Зелиньски.

Об интересе лондонцев к поляку стало известно около недели назад, но теперь, как информирует инсайдер Николо Скира, дело дошло до первого официального предложения. «Молотобойцы» готовы приобрести Зелиньски за 32 млн евро, включая бонусы. Для самого 28-летнего игрока уже готов контракт с зарплатой в 4 млн евро в год плюс различные надбавки.

Пётр Зелиньски отыграл 42 встречи в составе «Наполи» в прошедшем сезоне, записав на свой счёт восемь голов и пять результативных передач. Согласно подсчётам Transfermarkt, стоимость звезды сборной Польши составляет 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Наполи Пётр Зелиньски Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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